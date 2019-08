La Corée du Nord lance deux nouveaux missiles à courte portée

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé tôt ce matin à de nouveaux tirs de projectiles présumés être des missiles balistiques à courte portée.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), les lancements ont été effectués à 5h34 et à 5h50 depuis Hamheung, dans la province de Hamgyong du Sud, en direction de la mer de l’Est, la mer qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. Leur altitude maximale et leur distance parcourue sont estimées à environ 48 km et à quelque 400 km pour une vitesse de pointe de 6,1 Mach.Tout en surveillant le moindre mouvement au nord du 38e parallèle afin de faire face à de nouvelles menaces, les autorités militaires de la Corée du Sud et des Etats-Unis continuent d’examiner la nature de ces nouveaux projectiles.Il s’agit d’une nouvelle provocation militaire de Pyongyang en à peine quatre jours. Mardi, le régime de Kim Jong-un avait lancé deux missiles à courte portée, toujours en direction de la mer de l’Est, et ce depuis Kwail.Selon la Cheongwadae, le royaume ermite a effectué ces tirs afin de protester contre les exercices conjoints sud-coréano-américains qui ont débuté le 5 août dernier. Les alliés, rappelons-le, ont lancé lundi leur entraînement pour le deuxième semestre de cette année. Cette manœuvre se déroule en deux temps, avec d'abord la gestion d’une situation de crise, cette semaine, puis la préparation à une situation de guerre, la semaine prochaine.