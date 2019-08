Trump se félicite d'avoir augmenté la contribution de Séoul au maintien des GI's

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis s’est vanté d’avoir convaincu sans difficulté la Corée du Sud d’accepter de payer plus pour le maintien des forces américaines sur son territoire. C’est ce qu’il a affirmé vendredi à New York devant les donateurs de sa campagne de réélection. Selon Donald Trump, faire payer 1 milliard de dollars à Séoul était plus facile que de percevoir un loyer de 114,13 dollars à Brooklyn lorsqu'il était jeune.Lors de la 10e négociation tenue pour déterminer le montant à régler par le gouvernement sud-coréen, les deux pays se sont mis d’accord pour un montant de 1 038,9 milliards wons, soit un peu plus de 855 millions de dollars. Cette somme représente une hausse de 8,2 % par rapport à l’année dernière.D’après le locataire de la Maison blanche, son pays ne doit pas prendre en charge financièrement le contingent américain déployé en Corée du Sud car cette dernière est capable de fabriquer des téléviseurs de qualité et que son économie prospère. Evoquant le processus de négociation avec son homologue sud-coréen, Trump a même imité l’accent de Moon Jae-in.Qualifiant Kim Jong-un d’« ami », le numéro un américain a affirmé avoir reçu une belle lettre du dirigeant nord-coréen. « Si je n'avais pas été élu président des Etats-Unis, nous serions aujourd'hui dans une guerre majeure avec la Corée du Nord », a-t-il répété.Face à ces propos, le New York Post a estimé que le président Trump s’était moqué des alliés des Etats-Unis, y compris la Corée du Sud.