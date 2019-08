Donald Trump révèle le contenu d'une lettre de Kim Jong-un dans un tweet

Photo : YONHAP News

Le président américain a dévoilé de manière précise le contenu d’une récente lettre du dirigeant nord-coréen. Dans un tweet, Donald Trump rapporte que Kim Jong-un veut reprendre les négociations sur le dossier nucléaire dès la fin de l’exercice militaire conjoint entre Séoul et Washington.Selon lui, l'homme fort de Pyongyang lui a également présenté des excuses pour les récents tirs de missiles balistiques. Il s’est ensuite engagé à cesser ces essais si les Etats-Unis et la Corée du Sud stoppent leurs manœuvres militaires.Le locataire de la Maison blanche a exprimé son souhait de rencontrer Kim dans un avenir proche, tout en précisant qu’une Corée du Nord sans nucléaire deviendrait le pays le plus prospère au monde.Dans ce contexte, la discussion entre Washington et Pyongyang, actuellement dans l’impasse, pourra reprendre à l’issue de l’entraînement militaire conjoint sud-coréano-américain.