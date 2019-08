Pyongyang aurait testé samedi un nouveau missile sol-sol

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a dévoilé hier la nature des projectiles lancés samedi dernier depuis Hamheung, dans la province de Hamgyong du Sud, en direction de la mer de l’Est.Pyongyang s'est vanté d'avoir développé une nouvelle arme, sans toutefois préciser son nom. Elle ressemble toutefois à l’ATACMS américain, un missile sol-sol de type balistique tactique. Effectivement, le tracteur-érecteur-lanceur (TEL) depuis lequel les missiles ont été tirés a été équipé de deux tubes de lancement rectangulaires.Selon les observateurs, le royaume ermite aurait réussi à mettre au point un nouveau missile sol-sol pouvant voler sur plus de 400 km à une vitesse maximale de Mach 6,1.Le régime communiste a présenté depuis mai trois nouvelles armes, dont le « KN-23 », un missile balistique à courte portée similaire au missile russe Iskander, et un nouveau type de lance-roquettes multiples de grand calibre. Ces deux nouvelles armes, tout comme le missile sol-sol en question, peuvent voler plus loin, plus vite et plus bas.D'après certains analystes, Pyongyang aurait développé ces nouveaux engins pour faire face aux trois missiles sol-sol sud-coréens : Hyunmoo, Chunmoo, et ATACMS.