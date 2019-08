Le président de Kolmar démissionne après avoir diffusé une vidéo controversée

Photo : YONHAP News

Suite au scandale de la diffusion d’une vidéo YouTube pro-japonaise, le président de Kolmar, une entreprise sud-coréenne de cosmétiques, a démissionné hier. Yoon Dong-han a présenté ses excuses auprès des consommateurs et notamment de ses compatriotes.Retour sur les faits. Yoon a fait visionner, mercredi dernier, à ses 700 employés une vidéo à tendance d’extrême-droite. On y voit un youtubeur féliciter le Premier ministre japonais Shinzo Abe pour s’être retenu de frapper le président sud-coréen Moon Jae-in. Il prétend aussi que les femmes sud-coréennes devront bientôt se vendre pour quelques sous, faisant référence à la situation au Venezuela où les politiques sociales ont entraîné la ruine du pays.La diffusion de cette vidéo a suscité une grande colère des salariés et des citoyens, qui se sont mis à boycotter les produits de Kolmar et de ses partenaires. Face à cette contestation populaire d'envergure, Yoon a fini par renoncer à son poste de président.