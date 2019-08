Tokyo Shimbun : les restrictions commerciales japonaises sont bien des représailles économiques contre Séoul

Photo : Getty Images Bank

Un média japonais soutient la thèse selon laquelle les restrictions des exportations japonaises contre la Corée du Sud sont des représailles économiques.D’après le Tokyo Shimbun, le Parti libéral-démocrate (PLD), le parti au pouvoir au Japon, avait envisagé de suspendre l’exportation vers la Corée du Sud de matériaux stratégiques comme le fluorure d'hydrogène (HF), et ce deux mois après le verdict de la Cour suprême sud-coréenne qui avait ordonné à l’entreprise japonaise Nippon Steel d’indemniser les anciens travailleurs coréens enrôlés de force durant la Seconde guerre mondiale.Dans son article publié samedi dernier, le quotidien a cité les propos de Masaaki Akaike, député du PLD, qui avait suggéré de couper l’approvisionnement en gaz de gravure pour la Corée du Sud lors d’une réunion organisée le 11 janvier dernier au siège du parti. Cela montre que le gouvernement nippon a préparé pendant six mois les sanctions visant l’économie sud-coréenne.Le journal a également repris les déclarations de hauts responsables politiques de l’Archipel, à commencer par le Premier ministre et le vice-Premier ministre, qui vont à l’encontre de la position officielle de Tokyo selon laquelle ces mesures de contrôle ne constituent pas un acte de représailles.