ALE Séoul-Manille : coup d'envoi de la 3e séance de pourparlers

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Philippines entament aujourd'hui, pour trois jours, à Busan la 3e session de négociations sur l'accord de libre-échange bilatéral. Le ministre sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie a annoncé hier que les discussions porteront sur l'ouverture du marché des biens et des services, les investissements, la coopération économique et technologique et les généralités de l'accord.Pour commémorer le 70e anniversaire du début des relations diplomatiques bilatérales, les ministres du commerce des deux nations sont convenus en avril dernier de lancer des négociations sur l'ALE en vue de le conclure aux alentours du sommet extraordinaire de l'Asean, prévu en novembre.Le ministère se dit convaincu que cet accord multipliera les échanges et les investissements bilatéraux, et créera un environnement favorable à la « nouvelle politique du Sud » prônée par Séoul.