La Corée du Sud négligée dans le livre blanc sur la défense du Japon

Photo : YONHAP News

Le Japon accordera moins d’importance à la Corée du Sud en matière de coopération de sécurité dans son prochain livre blanc sur la défense. Dans un chapitre consacré à la coopération de sécurité, le pays du Matin clair est mentionné après l’Australie, l'Inde et l’Asean, alors qu’il a occupé la deuxième place derrière l’Australie dans la version 2018.La coopération de sécurité illustre le niveau d’échange avec les alliés, à l’exception des Etats-Unis. L’ordre de la description correspond donc à l’importance accordée par le Japon aux pays mentionnés.Dans le contexte où le report de l’accord relatif au partage d’informations militaires entre Séoul et Tokyo (GSOMIA) est remis en question par les autorités sud-coréennes, la relation entre Séoul et Tokyo risque de s’aggraver davantage en matière de sécurité.En revanche, l’importance de la solidarité avec la Corée du Sud est clairement mise en avant lorsqu’il s’agit de réagir face à la Corée du Nord.