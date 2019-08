La valeur du won a baissé de 5 % en un mois par rapport au dollar

Photo : KBS News

Selon les chiffres publiés hier par la Banque de Corée (BOK), le won a encore perdu 5 % de sa valeur le 7 août par rapport à la fin du mois de juin. Ainsi, le taux de change face au dollar a progressé de 60,2 wons sur cette période, passant de 1 154,7 à 1 214,9 wons.Le monnaie sud-coréenne a en effet enregistré la troisième plus importante dégringolade parmi les devises des 10 premiers pays émergents, à savoir la Corée du Sud, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Brésil, l’Argentine, le Mexique, la Russie, la Turquie et l’Afrique du Sud. Ce sont le peso argentin et le rand sud-africain qui ont accusé la plus grande chute avec une perte respective de 6,6 % et 6,3 %.La dépréciation du won est liée à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, qui sont les principaux partenaires commerciaux du pays du Matin clair.A noter que la dépendance de l'économie du pays du Matin clair vis-à-vis du commerce extérieur s’élève à 37,5 %. Il s'agit du troisième chiffre le plus élevé parmi les pays du G20.A cela s’ajoutent d’autres risques comme les restrictions des exportations de Tokyo contre Séoul et le ralentissement économique au niveau national. Dans ce contexte, certains craignent que la devise sud-coréenne ne s’affaiblisse davantage dans les jours à venir, pour atteindre 1 250 wons pour un dollar.