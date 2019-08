Deux corps présumés sud-coréens découverts dans le fleuve Krka en Croatie

Photo : YONHAP News

Les médias croates ont fait savoir hier qu’un homme et une femme présumés être des touristes sud-coréens avaient été retrouvés morts dans le parc national de Krka.Les corps ont été transférés dans un hôpital à proximité et des enquêtes sont en cours pour les identifier et déterminer la cause du décès. Seules les affaires personnelles de la victime féminine ont été retrouvées.La télévision nationale HRT a expliqué qu'il s'agissait de touristes asiatiques, alors qu’une autre chaîne de télévision, RTL, a présumé que les dépouilles étaient celles de sud-Coréens et que la femme avait 21 ans.