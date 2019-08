LPGA : Hur Mi-jung remporte son troisième titre

Photo : YONHAP News

Hur Mi-jung s'est imposée aujourd'hui au Ladies Scottish Open, un tournoi majeur du circuit LPGA, avec quatre birdies d'affilée.Au Renaissance Club de North Berwick, en Ecosse, la golfeuse sud-coréenne a achevé le quatrième et dernier round par un score de 5 sous le par avec 66 coups. Elle a ainsi rendu une carte finale de 20 sous le par avec 264 coups, devançant sa compatriote Lee Jeong-un et la Thaïlandaise Moriya Jutanugarn. Il s'agit de la troisième victoire de sa carrière dans le circuit professionnel de golf féminin, et de la première depuis 2014.Avec ce titre, la Corée du Sud a raflé 11 victoires sur 23 tournois majeurs du circuit LPGA depuis le début de cette année.