Samsung conserve le 2e rang des entreprises ayant déposé le plus grand nombre de brevets aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics et LG Electronics font tous deux partie des dix entreprises ayant déposé le plus grand nombre de brevets aux Etats-Unis. Le premier a conservé son titre de vice-champion pour la 12e année de suite, alors que le deuxième a réussi à figurer dans le top 10 pour la troisième année consécutive. En une décennie, le nombre de sociétés japonaises est quant à lui passé de six à une dans le même classement.Selon la liste 2018 des 300 organisations qui ont déposé des brevets aux Etats-Unis, publiée par l'Intellectual Property Owners Association (IPO), le géant sud-coréen de l'électronique a occupé la deuxième place avec 5 836 brevets, loin derrière IBM, qui a enregistré à lui seul 9 088.Quant à son rival LG Electronics, il s’est hissé au 7e rang avec 2 473 brevets, grimpant d'un rang par rapport à 2017. Les autres sociétés sud-coréennes figurant dans le top 100 sont Samsung Display (17e), Hyundai Motor (22e), SK Hynix (45e), LG Display (53e), LG Chem (61e) et LG Innotek (87e).Dans le top 10, les Etats-Unis comptent au total six firmes, loin devant la Corée du Sud qui se contente de deux entreprises. Le Japon et Taïwan ont chacun une seule entreprise.