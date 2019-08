YouTube : « Boy With Luv » de BTS cumule plus de 500 millions de vues

Photo : KBS News

Le clip vidéo de « Boy With Luv » des Bangtan Boys a dépassé ce dimanche à 7h43 les 500 millions de vues sur YouTube.Selon l’agence du groupe Big Hit Entertainment, le clip du morceau phare de l’album « MAP OF THE SOUL : PERSONA » sorti en avril a dépassé ce seuil symbolique quatre mois seulement après sa publication sur la plus grande plateforme de partage de vidéos.Le célèbre septuor compte désormais sept clips dont le nombre de vues a dépassé les 500 millions. C’est du jamais-vu chez les artistes de k-pop. Il s’agit de « DNA », « Fire », « Fake Love », « MIC Drop Remix », « Idol » et enfin « Boy With Love ». Parmi eux, « DNA » a récolté plus 800 millions de vues.Rappelons que « Boy With Luv » détient également trois Guinness World Records, dont la vidéo la plus visionnée en 24 heures après sa mise en ligne sur YouTube.Ce morceau qui a grimpé au 8e rang du Billboard Hot 100 dès sa publication a obtenu en juin la certification « Platinum single » octroyée par la Recording Industry Association of America (RIAA).