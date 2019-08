Cheongwadae : la capacité de défense sud-coréenne dépasse largement celle de la Corée du Nord

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a contredit les informations véhiculées par certains médias qui ont pointé du doigt la capacité insuffisante de défense de l’armée sud-coréenne.Selon la Maison bleue, la Corée du Sud se dote déjà de toutes les armes, dont certaines sont en cours de test en Corée du Nord. Son niveau de défense dépasse de très loin celui du pays voisin et son système de défense antimissile axé sur le système « Patriot » permet de contrer les menaces que posent les missiles de courte portée du pays communiste.En effet, le budget consacré à la défense a connu une hausse de 8,2 % depuis l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in. Ainsi, il est actuellement estimé à plus de 34,2 milliards d’euros. La Cheongwadae a même cité les propos du président de la République qui n’a cessé de souligner l’importance de la paix garantie par la force.Concernant les critiques venant du régime de Kim Jong-un, le bureau présidentiel a mis en avant la volonté de Pyongyang de reprendre les négociations en vue de la dénucléarisation dans la péninsule coréenne à l’issue des entraînements militaires conjoints entre les Etats-Unis et la Corée du Sud.