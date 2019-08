Séoul retire Tokyo de sa liste blanche des partenaires commerciaux favorisés

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a retiré le Japon de sa liste blanche sur laquelle figurent les partenaires commerciaux bénéficiant de conditions préférentielles. Le ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie Sung Yun-mo a promulgué cet après-midi le projet d'amendement en ce sens du décret sur la gestion du commerce des matériaux stratégiques.Le nouveau décret classe les pays importateurs en trois catégories, contre deux actuellement. Et les partenaires du premier groupe bénéficieront toujours des avantages que conférait la liste blanche. Or, le Japon se trouvera désormais dans la deuxième catégorie. Les entreprises sud-coréennes exportant vers le pays voisin devront alors se soumettre à des procédures administratives et douanières plus longues et complexes.L'amendement entrera en vigueur vingt jours après sa promulgation. Sung a d'ailleurs ajouté que son gouvernement restait prêt à des consultations avec l'Archipel si ce dernier le demande.