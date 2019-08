Le boycott des produits japonais se renforce

Photo : KBS News

Depuis un mois, une grande partie des sud-Coréens boycottent les produits de marque japonaise. Et ce mouvement touche même les biens de puériculture et de divertissement, qui sont en général épargnés par ce genre de contestation.Selon 11st, l'une des grandes boutiques en ligne du pays du Matin clair, la vente de couches de marque japonaise enregistrée entre le 7 juillet et le 6 août a chuté de 48 % en glissement annuel. D'autres sites commerciaux ont accusé eux aussi une baisse d'environ 15 %. En revanche, l'enseigne citée pour remplacer ces couches nippones a vu son chiffre d'affaires augmenter de 73 %.Les consoles de jeu ou les articles de golf « made in Japan » ont subi le même sort. Leurs ventes ont reculé respectivement de 60 % et de 10 %.