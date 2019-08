Différends avec Tokyo : Moon Jae-in appelle au sang-froid

Photo : YONHAP News

Sur fond de tensions exacerbées avec le Japon, la Corée du Sud célébrera ce jeudi l’anniversaire de sa libération du joug nippon. A trois jours de cette fête nationale, son président Moon Jae-in s’est dit résolu à y faire face. Il a tout de même souligné qu’il ne faut pas céder à l’émotion et garder son sang-froid, et que c’est un travail de longue haleine qui nécessite la préparation de solutions fondamentales.Le chef de l’Etat a tenu ces propos lors de sa réunion hebdomadaire hier avec son équipe de la Maison bleue.Il a saisi l’occasion pour faire mention du cosmopolitisme, évoquant le fait que c’est avec cette conscience d'appartenir à l'ensemble de l'humanité que les indépendantistes ont milité il y a 100 ans.Le locataire de la Maison bleue aurait voulu dire par là que son pays réagirait fermement aux sanctions économiques du Japon contre lui, en quête cependant d’une « ccopération de paix » et du soutien de la communauté internationale, et ce différemment de l’Archipel.Moon y reviendra, semble-t-il, dans une allocution qu’il prononcera le jour de l’anniversaire de la libération du pays.