Teen Choice Awards : BTS récompensé pour la troisième année de suite

Photo : YONHAP News

Les Bangtan Boys ont remporté un nouveau prix aux Teen Choice Awards 2019, qui se sont déroulés dans la soirée du 11 août, heure locale, à Hermosa Beach à Los Angeles. Il s’agit de leur troisième récompense dans cette cérémonie organisée par la chaîne américaine Fox.Selon son agence Big Hit Entertainment, BTS a été récompensé dans quatre catégories, à savoir « Choice Collaboration », « Choice Summer Tour », « Choice International Artist » et « Choice Fandom ». Plus précisément, le septuor a remporté le prix « Choice International Artist » pour la troisième fois depuis 2017, et « Choice Fandom » avec sa communauté de fans baptisée Army pour la deuxième année consécutive. Le prix « Choice Summer Tour » lui a été décerné pour sa tournée mondiale « LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF ».Le girls band sud-coréen Blackpink y a également remporté le prix « Choice Song: Group » avec son tube « DDU-DU DDU-DU ». Quant au boys band Monsta X, il est devenu le premier groupe de k-pop à se produire lors des Teen Choice Awards.