Le PIPFF sera inauguré ce vendredi

La liste des personnalités invitées à la 1ère édition du Festival international du film de Pyeongchang pour la paix (PIPFF) vient d’être dévoilée.Tout d’abord, un grand nombre de cinéastes et d’acteurs locaux et étrangers, à commencer par le maestro du 7e art sud-coréen Im Kwon-taek, vont marcher sur le tapis rouge qui sera inauguré ce vendredi à partir de 16h30. Plusieurs vedettes du cinéma comme Ahn Sung-ki, comédien âgé de 67 ans qui a lancé sa carrière à l’âge de cinq ans, vont participer à la cérémonie d’ouverture qui sera animée par l’acteur Jo Jin-woong et l’actrice Choi Hee-seo.Cette édition inaugurale du PIPFF se tiendra du 16 au 20 août dans le but de promouvoir la paix, la coexistence et la prospérité.Dans ce cadre, 51 longs métrages et 34 courts métrages venant de 33 pays dont le thème porte sur la paix y seront projetés. Parmi eux, on peut également trouver des films consacrés à des sujets sensibles comme la société nord-coréenne, les réfugiés et les droits de l’Homme.