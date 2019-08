Le boycott des produits cosmétiques japonais DHC gagne du terrain

Photo : YONHAP News

La fameuse marque de cosmétiques japonais DHC est de plus en plus délaissée par les boutiques sud-coréennes en raison des propos anti-coréens diffusés par sa propre chaîne de télé.Le réseau multimarques « LOHB’s », qui appartient au groupe Lotte, a annoncé sa décision de suspendre la vente des produits DHC dès aujourd’hui dans ses points de vente et sur son site Internet. Selon un responsable du conglomérat, cette décision a été prise compte tenu de l’opinion publique qui dénonce les sorties racistes de l’enseigne japonaise.L’enseigne « lalavla », gérée par le groupe GS, lui a emboîté le pas. Elle a non seulement mis fin à la vente mais aussi au lancement de nouvelles commandes des produits de la marque.La filiale du groupe CJ, « Olive Young », n’a pas entrepris la même démarche. En revanche, elle a décidé d’arrêter toute activité de promotion de DHC auprès de ses clients.