Conflit Séoul-Tokyo : Washington plaide de nouveau pour une solution créative

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a une nouvelle fois appelé Séoul et Tokyo à trouver une solution « créative » à leur contentieux commercial et à faire preuve de prudence.Interrogé par écrit par l’agence de presse Yonhap News sur la décision de la Corée du Sud de rayer le Japon de sa liste blanche, un responsable du ministère américain a donné une telle réponse. Il a alors réaffirmé l’engagement de son pays dans ce dossier. De fait, il a précisé que les USA seraient prêts à faciliter ou à accélérer le dialogue entre leurs deux principaux alliés en Asie.Selon le même responsable, si les deux pays voisins enveniment leurs relations bilatérales, ils devront le payer cher, et ils ont donc pour responsabilité d’améliorer ces liens dégradés. La prudence est alors de mise pour empêcher leur conflit commercial de peser sur les aspects économique et sécuritaire de leurs relations.Il a ensuite ajouté croire que la garantie de la coopération étroite à deux comme à trois entre Washington et ses deux alliés notamment face à la Corée du Nord est importante.Cette position est identique à celle annoncée après que le pays du Soleil levant a décidé le 2 août d’exclure la Corée du Sud de sa liste blanche.