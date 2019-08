La vente des produits commémorant la Journée de la libération de la Corée explose

Photo : YONHAP News

Face aux mesures de rétorsion japonaises imposées contre la Corée du Sud, de plus en plus d’habitants du pays du Matin clair participent au boycott des produits venant du pays voisin. Dans ce contexte, les produits « made in Korea » créés à l’approche de l’anniversaire de la libération de la Corée du joug colonial japonais, qui est célébré le 15 août, se vendent comme des petits pains.La marque de vêtements « Top Ten » a lancé au début du mois dernier 10 000 exemplaires d’un T-shirt affichant la date historique du 15 août. Jusqu’ici, 95 % d’entre eux se sont écoulés. Selon un responsable de cette enseigne, ce résultat est d’autant plus significatif que le mois de juillet est considéré comme la basse saison dans le domaine de la mode.Le même engouement est observé chez Monami. Le fabricant sud-coréen de papeterie et de matériel d'écriture a commercialisé le 5 août dernier un coffret spécial « FX 153 ». Dès le lendemain de sa mise sur le marché, tous les stocks de ce produit spécialement conçu pour célébrer le jour de l’indépendance se sont envolés.A mesure que le boycott des produits japonais prend de l’ampleur, les sud-Coréens s’intéressent de plus en plus aux produits locaux qui peuvent remplacer ceux venant de l’archipel.