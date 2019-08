Photo : YONHAP News

Le typhon Lekima a laissé place à l'anticyclone du Pacifique, qui provoque sur sa frange la formation d'une couverture nuageuse dans l'ouest de la péninsule et quelques averses ici et là, notamment dans les régions intérieures, prévues en soirée.Les températures sont reparties à la hausse, avec 34℃ à Séoul, 32℃ à Gangneung et à Jeju, et jusqu'à 36℃ à Daegu ainsi qu'à Chuncheon.