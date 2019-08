Voyager sans visa : le passeport nord-coréen en bas du classement

Photo : YONHAP News

Les détenteurs d’un passeport nord-coréen peuvent voyager dans seulement 39 pays à travers le monde, sans visa. C’est en tout cas ce qu’on apprend du nouvel indice des passeports du cabinet britannique de conseil Henley & Partners. Un indice qui s’est penché sur les passeports de 199 pays.Dans le détail, la Corée du Nord se place 101e du classement, ex aequo avec le Bangladesh, l’Erythrée, l’Iran et le Liban. L’Afghanistan ferme la marche en prenant la 109e position, derrière la Syrie (107e) et l’Irak (108e).D’après la Voix de l’Amérique, le pays communiste occupe cette fois la pire place en 13 ans, et ce serait une conséquence des sanctions internationales imposées contre lui suite à ses essais nucléaires et balistiques.Quant à la Corée du Sud, elle s'installe sur la deuxième place du podium, aux côtés de la Finlande et de l’Allemagne, juste derrière le Japon et Singapour. Son passeport permet de se rendre dans 187 pays sans visa.L’indice de Henley & Partners se base sur des données régulièrement mises à jour par l'Association internationale du transport aérien (AITA).