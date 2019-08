L’armée japonaise a installé des maisons closes au Vietnam lors de son invasion dans les années 1940

Photo : YONHAP News

Nouvelle révélation sur les exactions passées de l’armée japonaise.A en croire des documents rédigés par l’armée française et conservés actuellement aux Archives nationales d’outre-mer (ANOM), l’armée nippone a installé des maisons closes dans plusieurs villes du Vietnam lors de son invasion du pays. Elle avait d’abord occupé le nord du pays d’Asie du Sud-est en septembre 1940 en collaboration avec le gouvernement français de Vichy, avant de s’avancer l’année suivante vers d’autres villes comme Haiphong, Bac Nihh et Hanoï.Ces documents ont été vérifiés et analysés par une équipe composée par l’institut sud-coréen de l’Histoire coréenne (NINH).Un rapport rédigé entre le 7 et le 10 octobre 1940 par l’armée française écrit que deux établissements seront installés au bord du lac Vien pour offrir le service de prostituées respectivement à l’armée de terre et à la marine japonaises. Et le plan de Bac Nihh indique même leur localisation précise. Ils y sont situés juste à côté de la base militaire japonaise. Cela illustre que l’armée les a elle-même contrôlés et gérés.Et sur le plan de Hanoï, ces établissements sont indiqués comme étant ceux de prostituées. Le rapport fait également état de l’arrivée de 70 infirmières et de 25 femmes non identifiées via Haiphong. C’était en février 1941.