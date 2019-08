L'« emploi de type Gangwon » en matière d'e-mobilité voit le jour

Photo : YONHAP News

La province de Gangwon organise aujourd’hui une cérémonie afin de lancer son propre modèle d’emploi de type public-privé consacré à l’e-mobilité. Quelque 200 responsables politiques et économiques y prendront part, à commencer par le ministre des Finances Hong Nam-ki.Dans ce cadre, une convention de coexistence sera signée par les autorités provinciales, neuf entreprises participant à l’investissement et le syndicat. Ce dernier s’est ainsi engagé à accepter un nouveau système de rémunération pour les nouveaux recrutés et à reconnaître cet accord comme une convention collective afin d’éviter tout conflit social. Quant au patronat, il donnera la priorité aux habitants locaux lors de nouveaux recrutements et mettra en place des projets sociaux contribuant à l’intérêt général de la région.Cette démarche gagnant-gagnant de la province de Gangwon est jugée plus avancée que les précédents modèles d’emploi public-privé. Elle s’appuie sur la coopération des PME, qui partagent non seulement les produits mais aussi les risques à travers des activités de production et de vente collectives.Le constructeur de véhicules électriques Dpeco et huit fabricants de pièces automobiles vont y participer en investissant plus de 48,4 millions d’euros et en créant 580 emplois d’ici 2023.Le premier projet d’e-mobilité du Gangwon vise à produire 100 voitures électriques compactes cette année. Son objectif final est de produire au total 40 000 unités à l’horizon 2023.