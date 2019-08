Moon Jae-in assure que les fondamentaux économiques du pays sont solides

Photo : YONHAP News

Le président de la République a mis en garde contre de fausses informations ou des prévisions exagérées susceptibles de semer l’inquiétude sur les marchés. Moon Jae-in a lancé cet avertissement lorsqu’il a présidé aujourd’hui le conseil des ministres.Il s’est alors voulu rassurant à l’égard des fondamentaux économiques du pays, rappelant les notes récemment accordées au pays par les agences internationales de notation financière comme Moody’s et Fitch Ratings.Selon le chef de l’Etat, si le momentum de croissance a plus ou moins ralenti en raison de l’incertitude qui règne sur l’économie extérieure, son rythme reste soutenu. Et la confiance en l’économie nationale demeure bonne, si on tient compte de la politique d’assainissement des finances publiques et de la politique monétaire.Moon a mis un accent particulier sur la nécessité de renforcer au plus vite la compétitivité économique et industrielle du pays et d’accélérer pour cela les décisions de politiques gouvernementales et leur exécution.L’occupant de la Cheongwadae a aussi demandé aux ministères concernés de relancer les investissements, plus particulièrement dans la construction des infrastructures, qui selon lui permet de « faire d’une pierre trois coups ». Il s’agit d’améliorer le quotidien des sud-Coréens, de booster l’économie locale et de créer des emplois.