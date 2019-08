Le gouvernement et le Minjoo d’accord pour établir un budget expansionniste pour 2020

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, sont convenus aujourd’hui de préparer un budget expansionniste pour l’année prochaine, afin de soutenir notamment la conjoncture et la croissance innovante.Le budget de l’Etat 2020 pourrait alors franchir le cap des 500 000 milliards de wons, contre 470 000 milliards cette année.D’après l’un des participants aux discussions d’aujourd’hui, les deux bords prévoient une augmentation « audacieuse » des crédits qui peuvent être utilisés pour faire face aux restrictions japonaises sur les exportations ainsi que pour la recherche et le développement.Et avant d’achever la construction de ce budget, leurs représentants se réuniront une nouvelle fois pour en discuter des détails.