Le président Moon reçoit à déjeuner les derniers acteurs du mouvement d'indépendance coréen

Photo : YONHAP News

A deux jours de la fête nationale sud-coréenne, qui marque l’anniversaire de la fin de la colonisation de la Corée par le Japon ainsi que la fin de la Seconde guerre mondiale en Asie le 15 août 1945, Moon Jae-in a convié aujourd’hui à un déjeuner les derniers indépendantistes en vie et leurs descendants.L’occasion pour lui d’exprimer ses sentiments particuliers en cette année du centenaire du mouvement dit de « Samil » et à la fois de l'établissement du gouvernement provisoire coréen à Shanghai. Et de manifester aussi son respect et sa reconnaissance envers ses hôtes.Le leader sud-coréen en a profité pour exprimer aussi sa déception à l’égard des récentes mesures restrictives japonaises. Il a aussi affirmé que les sud-Coréens y réagissaient avec fermeté et maturité à la fois.Le président Moon n’a pas oublié non plus d’insister sur la nécessité pour le peuple de s’unir pour réunifier la péninsule divisée et par conséquent parachever la libération du pays il y a 74 ans.