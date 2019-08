Construction navale : la Corée du Sud au premier rang mondial des commandes en juillet

Photo : YONHAP News

En juillet aussi, les chantiers sud-coréens ont décroché plus de commandes de navires que leurs rivaux chinois, et ce pour le troisième mois de suite. Le mois dernier, la Corée du Sud a ainsi été numéro un mondial des commandes.Ses constructeurs ont raflé la moitié des commandes mondiales en volume, selon les derniers chiffres de l'agence londonienne Clarkson. Ils ont alors fait état d’un carnet de commandes de 270 000 tonnes brutes compensées (CGT), l’unité de mesure du secteur, contre 200 000 tonnes pour la Chine et 30 000 pour le Japon.Sur le plan des commandes cumulées entre janvier et juillet, l’empire du Milieu est au premier rang mondial devant la Corée du Sud, le Japon et l’Italie.