Eau radioactive de Fukushima : Séoul envisage de réagir fermement

Photo : KBS News

L’eau radioactive de la centrale nucléaire de Fukushima continue d’inquiéter la Corée du Sud.On vous le disait dans ce journal. Greenpeace a révélé en janvier que le Japon projetait de déverser dans le Pacifique plus d’un million de tonnes d’eau contaminée, faute d’espace nécessaire pour la stocker. Et d’ajouter que si tel est le cas, les pays riverains de l’océan, plus particulièrement la Corée du Sud, risquent d’y être exposés.Or, avant même cette révélation, le gouvernement sud-coréen avait obtenu l’information sur ce projet. C’était en août 2018. Deux mois plus tard, Séoul a envoyé à Tokyo une lettre dans laquelle il a exprimé son inquiétude, demandé des explications et proposé des discussions bilatérales ou multilatérales. Il a ensuite fait de même en marge de nombre de conférences bilatérales et internationales.Cela dit, l’Archipel ne lui a pas encore donné de réponse convenable. Il s’est borné à dire qu’il ne savait toujours pas que faire de l’eau en question et que les alternatives étaient à l’étude.Séoul envisage d’y réagir dorénavant plus fermement. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères l’a annoncé hier. Kim In-chul a même précisé que l’exécutif travaillerait en coopération étroite, si nécessaire, avec les organisations internationales et les pays littoraux concernés par le problème.