Moon Jae-in demande au Parlement les auditions de confirmation de ses nouveaux ministres

Photo : YONHAP News

Le président de la République a présenté aujourd’hui une demande écrite à l'Assemblée nationale pour que celle-ci valide les candidatures de quatre nouveaux ministres et de trois patrons d’autorités de régulation. Parmi les ministres figurent notamment celui de la Justice, Cho Kuk, sous le feu des projecteurs, et les autorités de supervision concernent la concurrence, l’audiovisuel et les télécommunications, ainsi que les finances.Ils ont tous été désignés vendredi dernier et doivent être interrogés par les députés dans le cadre des auditions de confirmation.Selon la loi concernée, une fois la demande présidentielle déposée au Parlement, celui-ci doit achever toutes les procédures relatives aux auditions dans un délai de 20 jours.Si tout se passe bien, ces procédures pourront se terminer avant les vacances de Chuseok, la fête des moissons, qui débuteront cette année le 12 septembre.