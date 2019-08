Donald Trump s’en prend à la Corée du Sud et au Japon

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a publiquement exprimé son mécontentement envers la Corée du Sud et le Japon, les décrivant comme des « alliés pires que des ennemis ».Dans un discours qu’il a prononcé hier lors de son déplacement au complexe pétrochimique de Shell, en Pennsylvanie, Donald Trump a soudainement mis le pays du Matin clair sur la sellette. Il a alors dit que c’était insensé pour les USA de ne pas pouvoir défendre leurs frontières, alors qu’ils défendent celle entre les deux Corées. Des propos qui peuvent être interprétés comme une pression sur Séoul pour qu’il assume une plus grande part des coûts de financement du stationnement des GI’s sur son sol.Le milliardaire républicain s’en est aussi pris au Japon, l'accusant de ne pas vouloir importer davantage de blé américain, alors qu’il vend aux Etats-Unis énormément de voitures.Trump a alors affirmé que les alliés profitaient de son pays beaucoup plus que ses ennemis.