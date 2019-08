Le nombre de nouveaux employés à son plus haut niveau en 18 mois

Photo : YONHAP News

En juillet dernier, le nombre de nouveaux employés a atteint son plus haut en un an et six mois.A en croire les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), le pays du Matin clair compte 27,38 millions de travailleurs, soit en hausse de 299 000 en glissement annuel. Le chiffre a franchi le seuil des 200 000 pour le troisième mois de suite.Le taux d’emploi des plus de 15 ans a progressé de 0,2 point par rapport à il y a un an, avec 61,5 %. Il s’élève à 67,1 % chez les 15 à 64 ans et à 44,1 % chez les jeunes de 15 à 29 ans, soit une augmentation de 0,1 point et 0,5 point respectivement.S’agissant du nombre de chômeurs, il s’est accru de 58 000 sur un an pour s’établir à 1,09 million. Il s’agit d’un record sur les deux dernières décennies. Le taux de chômage est désormais de 3,9 %, en hausse de 0,2 point. C’est aussi son plus haut niveau depuis 19 ans.Selon un responsable, l’accroissement des chômeurs est le plus marqué chez les jeunes et les plus de 60 ans, et ceux-ci ont également vu leur taux d’emploi progresser. L’augmentation du taux de chômage s’explique aussi par le nombre croissant des demandeurs d’emploi.