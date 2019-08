Andrea Thompson : Washington continue de dénoncer les tirs de missiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

La sous-secrétaire d’Etat américaine chargée du contrôle des armements et des affaires de sécurité internationales a manifesté sa préoccupation face aux récents tirs successifs de missiles nord-coréens.Dans un entretien téléphonique avec les journalistes, Andrea Thompson a précisé que son pays continuerait à fustiger la Corée du Nord et travaillait ensemble avec ses alliés et la communauté internationale afin d’intensifier sa campagne de pression sur elle.Précédemment, son président Donald Trump a pourtant relativisé l’importance des tirs du pays communiste, affirmant que celui-ci avait lancé des missiles de courte portée et que ces engins ne menaçaient pas le territoire américain.Interrogé sur la possibilité pour Washington et Pyongyang de renouer leurs négociations de travail, la haute diplomate américaine a annoncé que ces discussions seraient bientôt menées. Elle s’est également dit convaincue que leurs dirigeants reprendront leur engagement, sous-entendu un nouveau sommet à deux.