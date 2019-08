Photo : YONHAP News

L'avis de fortes chaleurs est maintenu sur la majeure partie du pays, ce mercredi, et ce malgré les averses qui tombent ici et là. L'influence du typhon Krosa devrait se faire sentir jusqu'à demain, avec un temps couvert et parfois de fortes pluies. Les nuits tropicales se poursuivent, avec des températures qui restent bien souvent au-dessus des 25℃.