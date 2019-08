Les patrons du renseignement des deux Corées se seraient rencontrés en avril à Panmunjom

Photo : YONHAP News

Le patron du renseignement sud-coréen (NIS) Suh Hoon aurait rencontré son nouvel homologue nord-coréen Jang Kum-chol. Leur entrevue se serait déroulée en avril dernier à Panmunjom. C’est ce qu’on a appris d’une source du renseignement.Selon cette source, lors de ce contact, le sud-Coréen aurait souhaité que le pays communiste et les Etats-Unis reprennent au plus vite leurs négociations nucléaires de travail. Il aurait également écouté la position de Pyongyang à l’égard de la déconvenue du sommet de Hanoï entre Kim Jong-un et Donald Trump en février.Les médias nord-coréens ont annoncé en avril la nomination de Jang au poste de chef du département du Front uni (UFD), le renseignement nord-coréen, en remplacement de Kim Yong-chol, qui a un temps été considéré comme le bras droit de l’homme fort de Pyongyang. Il a aussi été un interlocuteur régulier de Mike Pompeo lors des pourparlers nucléaires.