Les prix à l’exportation poursuivent leur baisse pour le deuxième mois d’affilée

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence de la chute des prix des semi-conducteurs. Les prix à l’exportation ont eux aussi baissé en juillet, et ce pour le deuxième mois de suite. C’est ce que montrent les données publiées par la Banque de Corée (BOK).Dans le détail, le mois dernier, l’indice des prix à l’exportation s’est situé à 100,56, ce qui représente un recul de 0,2 % sur un mois. Ce sont les puces DRAM, les produits phares d’exportation du pays, et les écrans LCD pour téléviseurs qui en sont les principaux responsables. Leurs cours ont dévissé de 12,8 % et de 5 % respectivement par rapport à juin.En revanche, les prix à l’importation sont repartis à la hausse : +0,6 % sur un mois, et ce dans le sillage des cours du pétrole sur le marché international.