Femmes de réconfort : Moon Jae-in exprime son émotion à l’occasion de la journée nationale en leur mémoire

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, le gouvernement a organisé aujourd’hui à Séoul une cérémonie marquant la journée nationale à la mémoire des femmes de réconfort.A cette occasion, le président de la République a posté un message sur les réseaux sociaux. Moon Jae-in y a écrit que son gouvernement ferait de son mieux pour restaurer la dignité et l’honneur des « wianbu », ces femmes, majoritairement Coréennes, qui ont été contraintes à se prostituer pour les soldats de l’armée impériale nippone pendant la Seconde guerre mondiale.Le chef de l’Etat a aussi rendu hommage au courage de l’une d’entre elles, Kim Hak-sun, qui avait témoigné sur son calvaire pour la première fois il y a 28 ans jour pour jour.Moon s’est également engagé à faire de leur cause un message pour la paix et les droits des femmes, et à le propager dans le monde entier. Pour lui, bâtir une péninsule de paix serait la concrétisation de leurs espoirs.