Air Koryo rouvre un vol direct entre Pyongyang et la ville chinoise de Jinan

Photo : YONHAP News

Après trois ans d’interruption, la compagnie aérienne nord-coréenne Air Koryo vient de rouvrir la liaison entre Pyongyang et Jinan, la capitale de la province chinoise du Shandong. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l’Amérique.Selon le site web spécialisé Flight Radar et celui de l’aéroport de Yaocheng desservant la ville chinoise, cités par la radio américaine, le vol JS 561 en provenance de la capitale nord-coréenne s’est posé à Jinan hier après-midi à 18h17, pour redécoller une heure plus tard.La compagnie du royaume ermite exploite actuellement des lignes régulières vers quatre villes chinoises : Pékin, Shanghai, Shenyang et Dalian, ainsi que Vladivostok en Russie.