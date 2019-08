Anniversaire de la libération de la Corée : Pompeo réaffirme l'alliance entre Séoul et Washington

Le secrétaire d'Etat américain a adressé un message de félicitations aux sud-Coréens, qui commémorent aujourd'hui le 74e anniversaire de leur indépendance du joug japonais.Dans un communiqué de presse publié hier, heure locale, Mike Pompeo a souligné le rôle qu'a joué et que joue encore l'alliance sud-coréano-américaine pour la paix et la stabilité de l'Asie du Nord-est ainsi que la région indo-pacifique. Et d'ajouter que, basé sur les valeurs partagées que sont la liberté et la démocratie le partenariat des deux alliés se renforcera.Le haut officiel américain n'a cependant pas évoqué le Japon, avec lequel le pays du Matin clair se trouve en plein conflit commercial provoqué par les représailles commerciales nippones.L'alliance Séoul-Washington est le thème qui anime tous les ans le message américain formulé lors de l'anniversaire de la libération de son allié. L'an dernier, Pompeo avait aussi mentionné la coopération bilatérale pour la dénucléarisation nord-coréenne.