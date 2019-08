50,1 % ont un avis favorable aux politiques de Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la 74e Journée de la libération, la KBS a mené un sondage sur l’administration Moon Jae-in et l’Assemblée nationale.D’abord, sur la politique du président de la République, 50,1 % des sondés ont exprimé un avis favorable alors que 46,9 % pensent plutôt le contraire. Par rapport à l’enquête précédente, les opinions positives ont progressé de 1,2 point. A la question de savoir quel parti politique est responsable du dysfonctionnement du Parlement : le Parti Liberté Corée (PLC), la première formation de l’opposition, arrive en tête des réponses avec un taux 48,9 %. Il est suivi par le Minjoo, le parti présidentiel qui recueille 27,9 %.S’agissant des futurs candidats à la prochaine élection présidentielle, le Premier ministre Lee Nak-yon bénéficie de la plus grande popularité avec 20,7 %. La deuxième place revient à Hwang Kyo-ahn, le chef du PLC avec 10,4 %. Comparé à mai dernier, les places entre les deux candidats se sont inversées, l’écart entre eux s’est même creusé. Viennent ensuite Rhyu Si-min, président de la Fondation Roh Moo-hyun, l’ancien président de la Corée du Sud, Lee Jae-myung, gouverneur de la province de Gyeonggi et enfin Yoo Seong-min, député du Bareun-Avenir.Pour ce qui est de la cote de popularité des formations, le Minjoo et le PLC occupent les deux premiers rangs avec 38,5 % et 19,6 %. Ils sont suivis par le Parti de la Justice, le Bareun-Avenir et le Parti pour la paix et la démocratie.Cette étude a été réalisée par téléphone fixe ou portable auprès des 1 000 adultes des deux sexes, avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.