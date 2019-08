Photo : KBS News

En cette 74e anniversaire de la libération, de fortes pluies se sont abattues toute la journée sur la péninsule coréenne. Elles sont principalement dues au typhon Korsa qui traverse actuellement l’archipel japonais. Et elles devraient durer jusqu’à demain dans l’après-midi.Malgré les pluies, les températures sont restées élevées. A l’exception du nord-est et de la côte est du pays où elles ont tourné autour des 28 degrés, il a fait en moyenne plus de 30 degrés dans tout le reste du territoire.