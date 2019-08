Un sud-Coréen sur deux se montre hostile envers la Corée du Nord

Photo : KBS News

Un peu plus d’un sud-Coréen sur deux se déclare hostile envers la Corée du Nord. C’est ce que révèle un sondage que la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, a mené auprès de 1 000 adultes à travers le pays.Si on regarde de plus près les résultats : 51,6 % des personnes ont en effet répondu éprouver de la répulsion à l’égard du régime de Kim Jong-un. A titre de comparaison : le taux s’élevait à 88,9 % en 2017 et à 35,4 % l’année dernière.A la question « Comment le dossier nucléaire nord-coréen va-t-il se résoudre ? », 57,6 % des sondés ont dit que ça sera difficile à régler pour quelque temps. Et enfin, sur la nécessité de la réunification, 63,5 % ont répondu positivement. Le taux s’élevait à 66 % en 2018 et à 72,7 % un an plus tôt.Cette étude a été réalisée, à partir du 1er août pendant cinq jours, par téléphone fixe ou portable. Son niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de 3,1 points.