Journée de la libération : la cérémonie se tient dans le Hall de l’indépendance de Corée

Photo : YONHAP News

La cérémonie du 74e anniversaire de la Journée de la libération a eu lieu ce matin dans le Hall de l’indépendance de Corée à Cheonan, dans la province du Chungcheong du Sud. C’est la première fois en 15 ans que cet événement gouvernemental se tient dans cet endroit.Quelque 1 800 personnes y ont assisté afin de commémorer cette journée historique. Parmi eux, on comptait des anciens militants indépendantistes, des citoyens de divers milieux, des responsables des groupes civiques et des diplomates étrangers résidant en Corée du Sud. A cette occasion, le gouvernement a décerné une décoration à 178 personnes ayant contribué à la libération du pays du Matin clair du joug colonial nippon.A Séoul, ont été organisées des manifestations visant à dénoncer le Japon. Le Mouvement conjoint pour la résolution du travail forcé sous la colonisation japonaise et des problèmes du passé a appelé Tokyo à retirer les restrictions commerciales envers la Corée du Sud et à s’excuser auprès des victimes de l’exploitation. Le Mouvement des citoyens pour dénoncer Abe, quant à lui, organisera une manifestation aux chandelles d’une grande échelle sur la place de Gwanghwamun à 18h.