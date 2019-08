L'Onu valide l'exemption des sanctions nord-coréennes pour cause humanitaire

Photo : YONHAP News

Le Comité des sanctions contre la Corée du Nord de l'Onu a autorisé l'exemption des sanctions onusiennes à l'encontre de la Corée du Nord pour cause humanitaire. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui la Voix de l'Amérique (VOA).Grâce à cette autorisation, l'Unicef pourra envoyer neuf véhicules d'urgence à Sinuiju, une ville portuaire nord-coréenne située sur la frontière avec la Chine. Ces services mobiles d'urgence dont la valeur atteint 191 600 dollars, pourront travailler jusqu'en février prochain.Le comité avait déjà fait la même exemption en janvier toujours en faveur de l'Unicef, qui avait ensuite envoyé à Pyongyang des antituberculeux et antipaludiques d’une valeur de 520 000 dollars. Ce n'est pas tout. Il a prolongé de quatre mois le délai de la levée partielle des sanctions nord-coréennes, à la demande du Comité central mennonite qui réalise un projet d'amélioration sanitaire et alimentaire pour les enfants du régime autoritaire.