Pyongyang fustige le discours de Moon Jae-in lors de l'anniversaire de la libération

Photo : YONHAP News

Au lendemain de l’anniversaire de la libération du pays du joug colonial nippon, la Corée du Nord a fustigé aujourd'hui le discours du président de la République prononcé à cette occasion.Dans ce texte, Moon Jae-in a évoqué sa perspective sur la réunification et l’économie pacifique, en estimant que l’atmosphère pour le dialogue intercoréen n’était pas ébranlée malgré quelques actions inquiétantes du Nord ces derniers jours.A ce propos, le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a publié un commentaire contre cette allocution. En pointant notamment du doigt les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains actuellement en cours dans le sud de la péninsule, l’organe chargé des relations avec Séoul s’en est également pris au plan à moyen terme de défense nationale récemment dévoilé par ce dernier, en prétendant que son objectif était de détruire le pays communiste.Enfin, le régime de Kim Jong-un a douché les espoirs d’une relance du dialogue intercoréen, en affirmant que Pyongyang n’avait plus rien à dire avec les autorités de Séoul et qu’il n’envisageait pas de les rencontrer.