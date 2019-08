Sondage : Près de 6 sud-Coréens sur 10 soutiennent la réponse de Séoul aux représailles économiques de Tokyo

Photo : KBS News

58,7 % des sud-Coréens appuient la réaction de leur gouvernement face au retrait de la Corée du Sud de la liste blanche du Japon, contre 37,6 % d’avis négatifs.D’après un sondage réalisé par la KBS à l’occasion du 74e anniversaire de la libération, plus de la moitié des interrogés considèrent que la poursuite des restrictions nippones sur les exportations aura un impact sur les deux pays.Sur les motifs de ces sanctions, 80,8 % ont désigné le verdict de la justice sud-coréenne demandant aux entreprises de l'Archipel d’indemniser les victimes de travail forcé pendant la Seconde guerre mondiale. Par ailleurs, respectivement 74,8 % et 75,5 % sont d’accord pour dire que ces représailles visent également à réformer la Constitution pacifique du Japon et garder de l’avance sur le développement économique de son voisin.Concernant le prolongement de l’accord relatif au partage d’informations militaires(GOSOMIA) entre les deux pays, dont la validité expire dans dix jours, 43,6 % s’y sont opposés, contre 40,3 % qui y sont favorables. Quant aux Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020, près de 60 % veulent que leur pays y participe, contre 35,2 % qui souhaitent les boycotter.Enfin, 80 % des sondés ont affirmé prendre part à la campagne de boycott contre les produits « made in Japan ».