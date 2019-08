Environ 100 000 citoyens rassemblés au cœur de Séoul contre l’administration Abe

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 74e anniversaire de la libération, un grand rassemblement aux bougies a été organisé, hier après-midi, sur la place Gwanghwamun, en plein centre de Séoul. Ayant répondu à l’appel de différentes associations civiles, près de 100 000 citoyens ont condamné le révisionnisme et les agressions économiques du gouvernement de Shinzo Abe.A deux pas de là, devant l’ambassade du Japon, des victimes du travail forcé, Lee Choon-sik et Yang Geum-deok, tous deux âgés de plus de 90 ans, ont protesté avec plus de 2 000 citoyens. Ils entendaient transmettre une pétition à l’adresse de Tokyo l’appelant à présenter ses excuses, mais l’ambassade a refusé de la recevoir.Une autre manifestation, cette-fois contre le gouvernement sud-coréen, a également eu lieu près de la place Gwanghwamun. Aucun heurt n’a éclaté entre les manifestants des deux camps.