Trump : « Kim Jong-un m’a appelé dix minutes après ma proposition de rencontre sur Twitter »

Photo : YONHAP News

A propos de la dernière rencontre surprise entre les dirigeants américain et nord-coréen à Panmunjom, tenue le 30 juin, Donald Trump aurait reçu un appel téléphonique de Kim Jong-un dix minutes seulement après lui avoir fait une proposition en ce sens sur son fil Twitter.C’est en tout cas ce qu’a révélé, hier, heure locale, le locataire de la Maison blanche lors de son interview avec la radio régionale du New Hampshire, WGIR, en vantant l’utilité du réseau social.Ces propos attirent d’autant plus l’attention que cela laisse supposer que les deux leaders communiquent directement. Pour rappel, ils ont échangé leurs numéros de téléphone lors de leur première rencontre à Singapour en juin 2018. Mais il n’a pas été officiellement annoncé qu’ils ont eu effectivement des entretiens téléphoniques depuis.Plus récemment, le président Trump avait fait savoir que son homologue nord-coréen avait exprimé, dans sa dernière missive, le souhait de relancer le dialogue Washington-Pyongyang, une fois achevés les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains actuellement en cours.